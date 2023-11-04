Fenerbahçe, sezonun en kritik dönemeçlerinden biri olan Trabzonspor karşılaşmasına, takımdaki sakatlıklara rağmen hazır durumda.
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal sistemi belirledi! İşte oyun planı...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 11. hafta maçında Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de sistem belli oldu. Hafta boyunca oyun planında çeşitlilik için çalışmalar yapan ismail Kartal oyun planını belirledi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, sezonun en kritik dönemeçlerinden biri olan Trabzonspor karşılaşmasına, takımdaki sakatlıklara rağmen hazır durumda.
Teknik direktör İsmail Kartal, son taktik çalışmalarını yaptırırken oyunu Ferdi'nin kanadı üzerinden planlıyor.
Sakat Fred'in yokluğunda Miha Zajc orta alanda görev alacak.