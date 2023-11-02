Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne olacak.
İsmail Kartal'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı tüm maçlardan galip gelen Kanarya, zorlu derbide yine 3 puan için sahaya çıkacak. Teknik Direktör İsmail Kartal da Trabzonspor mücadelesi öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
4 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.