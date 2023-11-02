İsmail Kartal'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı tüm maçlardan galip gelen Kanarya, zorlu derbide yine 3 puan için sahaya çıkacak. Teknik Direktör İsmail Kartal da Trabzonspor mücadelesi öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2023- 15:25