Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev mücadeleye sahne olacak.
TRANSFER HABERLERİ - Avrupa devlerin onun peşinde! Fenerbahçe'nin yıldızı yolcu
Bu sezon Avrupa'da ve ligde çıktığı 19 maçı da kazanan Fenerbahçe'de birçok isim dikkatleri üzerine çekiyor. Performanslı ile Avrupa devlerinin ilgi odağı olan sarı-lacivertlilerin yıldız ismi takımdan ayrılabilir. İşte büyük kulüplerin radarına giren o isim... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Sarı-lacivertli ekip zorlu mücadeleden 3 puanı çıkarmak ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor.