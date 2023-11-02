TRANSFER HABERLERİ - Avrupa devlerin onun peşinde! Fenerbahçe'nin yıldızı yolcu

Bu sezon Avrupa'da ve ligde çıktığı 19 maçı da kazanan Fenerbahçe'de birçok isim dikkatleri üzerine çekiyor. Performanslı ile Avrupa devlerinin ilgi odağı olan sarı-lacivertlilerin yıldız ismi takımdan ayrılabilir. İşte büyük kulüplerin radarına giren o isim... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)