Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde geride kalan 10 haftada 10 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer ise Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan topladı. Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve takibini haberimizde yapabilirsiniz. FB - TS HABERLERİ

Süper Lig'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk ediyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALIYOR

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanaN müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yaparken maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka.