Süper Lig'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının canlı anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu
ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALIYOR
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanaN müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yaparken maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka.