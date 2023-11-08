Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bombası! Yönetim o talebi kabul etti

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de geçen sezon iyi bir performans sergileyen ancak bu sezon Dzeko transferiyle yedek kulübesine mahkum olan Michy Batshuayi'den flaş bir talep geldi. Belçikalı futbolcu bu noktada önce teknik heyet daha sonra ise yönetimle görüştü. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2023- 06:40