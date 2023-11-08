Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmaktan memnun olmayan Michy Batshuayi, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bombası! Yönetim o talebi kabul etti
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de geçen sezon iyi bir performans sergileyen ancak bu sezon Dzeko transferiyle yedek kulübesine mahkum olan Michy Batshuayi'den flaş bir talep geldi. Belçikalı futbolcu bu noktada önce teknik heyet daha sonra ise yönetimle görüştü. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmaktan memnun olmayan Michy Batshuayi, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.
Sabah'ta yer alan haberde Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyi amaçladığını söyleyen 30 yaşındaki golcü, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.
İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu, 5 büyük ligden bir kulübe imza atmayı hedefliyor.