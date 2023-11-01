Fenerbahçe'de Rodrigo Becao depremi yaşanıyor. Pendikspor maçının başında sakatlık yaşayan sonrasında devre arasında oyundan çıkan Brezilyalı stoperden gelen ilk haberler pek de iç açıcı değil.
Fenerbahçe'de Becao endişesi! Sahalara dönüşü...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkmaya devame diyor. Sarı-lacivertlilerde, Pendikspor maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Becao konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Becao'nun tendonlarında hasar olduğu ve ödemden dolayı bu hasarın boyutunun tespit edilemediği ve 2. bir MR'ın çekileceği ifade edildi. Becao'nun 6-8 hafta kadar sahalardan uzak kalma ihtimalinin bulunduğu, ameliyat olması durumunda ise bu sürenin 3 aya çıkacağı iddia ediliyor.
Takvim'de yer alan haberde Fenerbahçe'de ameliyat olan Serdar Aziz de 2 ay sahalardan uzak kalacak. Djiku'nun dönüşü de 3 haftayı bulabilir. Samet'in durumunda da sıkıntı olduğu ancak Trabzonspor derbisinde oynamasının beklendiği ifade ediliyor.