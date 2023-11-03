Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonlarda zaman zaman eleştirilen İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla farklı kulüplerin de dikkatini çekti.
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Ayrılık...
Bu sezon müthiş performans sergileyen Fenerbahçe'de birçok futbolcu Avrupa takımları tarafından takibe alınmıştı. Bu isimlerden birisi de İrfan Can Kahveci'ydi. Hatta 28 yaşındaki yıldıza Fransa'dan resmi teklif geldiği belirtilmişti. Sarı lacivertliler de İrfan Can ile ilgili transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren yıldız futbolcu, Avrupa'nın radarına girdi.
İrfan Can, bu sezonki performansıyla adeta Fenerbahçe'nin "yeni transferi" gibi tanımlanıyor.