Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Ayrılık...

Bu sezon müthiş performans sergileyen Fenerbahçe'de birçok futbolcu Avrupa takımları tarafından takibe alınmıştı. Bu isimlerden birisi de İrfan Can Kahveci'ydi. Hatta 28 yaşındaki yıldıza Fransa'dan resmi teklif geldiği belirtilmişti. Sarı lacivertliler de İrfan Can ile ilgili transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2023- 13:11