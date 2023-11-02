Bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci de Avrupa'nın radarına girdi.
FENERBAHÇE TRANSFER: İrfan Can Kahveci için Fransızlar devrede
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de bu sezon inanılmaz bir performansa imza atan İrfan Can Kahveci için Fransız ekibi devreye girdi. Yıldız futbolcu için devre arasında sarı-lacivertlilerle görüşme yapılacak. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.11.2023- 06:40
Bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci de Avrupa'nın radarına girdi.
18 maçta 9 gol, 5 asist ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta sahayı, Fransa Ligi takımlarından Rennes izlemeye başladı.
Sabah'ta yer alan haberde sağ kanat problemi yaşayan Fransa ekibi, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor.