Avrupa kupaları ve Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın'a flaş talip! Yeni adresi...
Fenerbahçe'de son dönemde iyi bir form grafiği yakalayan Samet Akaydın'a talip çıktı. İtalyan ekibinin, milli futbolcu için devreye girdiği ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan bilgi aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Becao ve Djiku'nun sakatlıklarının ardından stoper krizi yaşayan sarı lacivertlilerde Samet Akaydin'in Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor.
Montella'nın milli takımın başına geçmesiyle tekrar formasına kavuşan Samet Akaydin performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.