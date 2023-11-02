Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmayla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.