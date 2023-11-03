Premier Lig liderinin yanı sıra Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'in de İsmail'e ilgisinin olduğu biliniyor. Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan ve bin 282 dakika sahada kalan İsmail, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.