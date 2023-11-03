Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdiği performansla bir anda dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'in talipleri her geçen gün artıyor.
TRANSFER HABERLERİ | İngilizler Fenerbahçe'nin yıldızını izlemeye geliyor!
Son dakika spor haberleri: Sezona muhteşem bir giriş yapan Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde özellikle bazı isimlerin performansı ise dikkat çekmeye devam ediyor. İngilizler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçında o ismi izlemeye gelecek. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.11.2023- 06:41
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren 24 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor derbisinde de misafirleri olacak.
Fotomaç'ta yer alan haberde o misafirler; İngiliz ekibi Tottenham'ın yetkilileri... Ada basınına yansıyan haberler göre; Tottenham'ın scout ekibi, derbide İsmail Yüksek'i çıplak gözle izleyecek.