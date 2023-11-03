Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi hakemlerle ilgili açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada, "Umarız, haftalardır devam eden bu tiyatronun finali, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşmasında sahneye konulmaz ve FairPlay'in hakim kılındığı, iyi oynayanın bileğinin hakkı ile kazandığı, kimseye ayrımcılık hakkı tanınmadığı bir maç olur. Belirttiğimiz unsurlar dışında yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı gereğini yapacağımızı tüm futbol kamuoyuna duyururuz!" ifadelerine yer verilmişti.

ALİ KOÇ: KATILIYORUM

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Spor'da telefonla bağlandığı canlı yayında Trabzonspor'un açıklamalarına destek verdi.

Koç, "Trabzonspor'un açıklamasına katılıyorum. Dürüst insanlar omuz omuza vermeli. Biz bu pisliği temizleyeceğiz, isterlerse bana 10 yıl ve milyonlarca lira ceza versinler. Trabzonspor'un da ciddi rahatsızlığı var, onlar da sıkıntı yaşadılar. Kimse ekstra avantaj istemiyor." dedi.