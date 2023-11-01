Fenerbahçe Kulübü, Pendikspor maçı sonrası sakatlıkları bulunan Fred, Becao ve Samet Akaydın'ın son durumuyla ilgili açıklama yayınladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE F.BAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun… pic.twitter.com/qbxGdlrkgH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 1, 2023