SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Fred, Becao ve Samet Akaydın açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları bulunan Fred, Becao ve Samet Akaydın'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı lacivertlilere Fred ve Becao'dan kötü, Samet Akaydın'dan ise sevindirici haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 11:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023- 11:21