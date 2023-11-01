İsmail Kartal o bölgede ısrarcı! İşte Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirecek yıldız

Ligde şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler devre arasına dikildi. Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertli ekip ocak ayında da takviyelere devam edecek. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine harekete geçen kurmaylar, yıldız isim için girişimlere başlayacak. İşte Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kazandıracak isim... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 10:10