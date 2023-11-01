Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanına konuk oldu.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan radikal karar! Stoperde o ismi oynatacak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Dev maç öncesi sarı lacivertlilerde stoper krizi yaşanıyor. Kanarya'da Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'in sakatlıkları sebebiyle zorlu randevuda forma giymesi beklenmiyor. Bu doğrultuda teknik direktör İsmail Kartal, defansta sürpriz bir isme görev verecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 mağlup ederek 10'da 10 yaptı.