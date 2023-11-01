Fenerbahçe'de Fred ve Becao sahalardan ne kadar süre uzak kalacak? İşte o tarihler

Fenerbahçe'de Fred ve Becao sahalardan ne kadar süre uzak kalacak? İşte o tarihler

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Fred ile Becao'nun durumları resmen açıklandı. Sarı lacivertliler, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini belirtirken, Becao'nun da Hamstring grubundan tendon kopması gerçekleştiğini duyurdu. Gelen iki kötü haber sonrası Fred ve Becao'nun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 12:48