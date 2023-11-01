Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Krunic...
Ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi. Sarı lacivertliler ara transferde özellikle orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koştuğu Rade Krunic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, kadrosuna kattığı yıldızlarla rakiplerine gözdağı verdi.
Fenerbahçe başta Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldız ismi renklerine bağladı.