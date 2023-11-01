FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Polonya'dan bomba iddia! Sebastian Szymanski'nin yeni takımı...

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana müthiş bir performans sergileyen Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Polonya basını, transferde adı birçok takımla anılan 24 yaşındaki yıldızın geleceği hakkında çarpıcı bir haber yayınladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023- 11:39