Trendyol Süper Lig'în 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede Pendikspor üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Fenerbahçe ise rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor. Pendikspor - Fenerbahçe mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'în 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadelede Pendikspor üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Fenerbahçe ise rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor. Pendikspor - Fenerbahçe mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Pendikspor - Fenerbahçe maçı 29 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

PENDİKSPOR - FENERBAHÇE 11'LER

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem, Berkay, Welinton Sequeira, Vukovic, İbrahim Akdağ, Gökcan, Endri, Halil, Erencan.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

FENERBAHÇE KAZANIRSA REKORU GELİŞTİRECEK

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, Pendikspor'u yenmesi halinde rekoru 10 maça çıkaracak.