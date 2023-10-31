Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu.
İşte Fred ve Becao'nun son durumu! Trabzonspor maçında...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etmiş ancak mücadelede Fred ve Becao'yu sakatlığa kurban vermişti. İki yıldızın da son durumları merak edilirken, Trabzonspor derbisinde oynayıp oynayamayacakları netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3), Erdem Canpolat (k.k.) ve İrfan Can Kahveci kaydetti.