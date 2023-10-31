Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında Pendikspor galibiyetiyle 19'da 19 yaptı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Borussia Dortmund efsanesinden Sebastian Szymanski sözleri! "20-30 milyon euro..."
Borussia Dortmund ve Polonya Milli Takımı'nın eski yıldızı Euzebiusz Smolarek, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye dahil olan vatandaşı Sebastian Szymanski hakkında açıklamalarda bulundu. Smolarek, 19 maçta takımına 9 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan oyuncu için "Fenerbahçe Szymanski'nin satışından 20-30 milyon euro kazanır." açıklamasını yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Rekorlarla dolu bir dönem geçiren sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan bir isim de yeni transfer Sebastian Szymanski oldu.
Pendikspor karşısında 2 asistle mücadelede öne çıkan Polonyalı genç futbolcu, oynadığı futbolla yıldızını parlatmayı sürdürdü.