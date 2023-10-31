''FENERBAHÇE'NİN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ OLACAK"

Szymanski'nin Fenerbahçe'de şimdiye kadar kaydettiği gol ve asistler onun için çok iyi. Çok güçlü ve genç bir oyuncu. Zaman geçtikte ne kadar iyi ve önemli bir oyuncu olduğunu daha da gösterecek. Gerçekten toplara çok iyi dokunuşlar yapıyor. Szymanski, Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri olacak. Szymanski'nin performansı Polonya Milli Takımı için de çok önemli. Szymanski, 4 senedir milli takımda ve milli takımda her oynadığında ne kadar önemli oyuncu olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz üzere Polonya Milli Takımı şu an çok iyi gitmiyor. Zor bir yoldayız ve umarım Avrupa Şampiyonasına gidebiliriz. Szymanski, bu kalitesini Polonya Milli Takımı'nda da yansıtmaya devam etmeli.