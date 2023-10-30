Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, France Football dergisinin sezonun en iyilerini belirlediği Ballon d'Or ödül töreninde yer alacak.
Fenerbahçeli Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, Ballon d'Or organizasyonu çerçevesinde verilen Lev Yashin ödülüne aday gösterilmişti. Törende yer alacak Hırvat eldivenin ödül için rakipleri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 30.10.2023- 16:05
ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ
Özellikle Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda gösterdiği performans büyük beğeni kazanan Livakovic, sezonun en iyi kalecisine verilen Lev Yashin ödülüne aday gösterilmişti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 5 gol yerken 5 maçta kalesini gole kapattı.