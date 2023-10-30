Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri
Hırvatistan'dan Livakovic kararı!
Mısırlı pilav nasıl yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..
Pratik Rize kavurma yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da sıcak gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor G.Saray'da sıcak gelişme! Sözleşmesi uzatılıyor 16:14
Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri Livakovic'in Ballon d'Or heyecanı! İşte rakipleri 16:04
Hırvatistan'dan Livakovic kararı! Hırvatistan'dan Livakovic kararı! 16:04
Newcastle'dan flaş Fred kararı! Transfer... Newcastle'dan flaş Fred kararı! Transfer... 15:48
BJK maçı detayları! BJK maçı detayları! 14:56
Beşiktaş'ta Rebic gerçeği ortaya çıktı! Burak Yılmaz... Beşiktaş'ta Rebic gerçeği ortaya çıktı! Burak Yılmaz... 14:52
Daha Eski
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları! F.Bahçe'de derbi hazırlıkları! 14:31
F.Bahçe iddiasına yalanlama! F.Bahçe iddiasına yalanlama! 13:14
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:41
Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı hangi kanalda? 12:27
Tartışma yaratan Dzeko benzetmesi! Tartışma yaratan Dzeko benzetmesi! 12:19
Kanarya hem tutuyor hem atıyor! Kanarya hem tutuyor hem atıyor! 11:28
SON DAKİKA