Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu.
FENERBAHÇE HABERİ: Ömer Üründül'den şok Fred eleştirisi! "Daha önce uyarmıştım"
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup etti ve ligde 10'da 10 yaptı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Pendikspor - Fenerbahçe müsabakasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler rakibini 5-0 mağlup ederek ligdeki 10. maçından da galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3), Erdem Canpolat (k.k.) ve İrfan Can Kahveci kaydetti.