Fenerbahçe'de Edin Dzeko fırtınası esmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Çizme'de tartışma yaratan Edin Dzeko benzetmesi! İtalyanlar kıymetini şimdi anladı
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Edin Dzeko, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. 37 yaşındaki santrfor Çizme basınında büyük bir tartışma yarattı. Boşnak forvetin İtalya'da o efsaneye benzetilmesi adeta olay oldu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
37 yaşındaki santrfor, sarı lacivertlilerin Pendikspor galibiyetinde 3 gole imza atarak yıldızlaşmıştı.
Tecrübeli forvet gösterdiği performansla alkış alırken, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmayı başardı.