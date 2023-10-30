Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Newcastle United'dan flaş Fred kararı! Transfer...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Fred ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki orta saha için Newcastle United devreye girmişti. İngiliz temsilcisi Fred transferiyle ilgili son kararını verdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.
Kanarya yaptığı transferlerin çoğundan şu ana kadar yüksek katkı almayı da başardı.