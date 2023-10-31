Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 19 maçın 19'unu da kazandı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de bomba Ryan Kent iddiası! Her şey bitti mi?
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Kent hakkında bomba bir iddia geldi. Sarı lacivertlilerde mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı öne sürülen İngiliz oyuncunun geleceği netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte her alanda şampiyonluk hedefleyen bir kadro kuran sarı-lacivertliler, birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.