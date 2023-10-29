Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Bugünkü maça özel bir formayla çıkacağız. İnşallah bugün de, Cumhuriyet'imizin 100. yılıyla birlikte kendimize yakışan futbolla haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz"

"Djiku'nun ayağında hafif bir kırık var. Doktor 2-3 hafta süreceğini söyledi. Samet bugün sahaya çıkacak. Samet bizim önemli oyuncularımızdan biri. Sezon başında da 4 stoperim olduğunu söylemiştim. Milli maçlarda iyi maçlar çıkardı. İnşallah bugün de güzel bir maç çıkartır"

Soru: Stoper transferi olacak mı?

İsmail Kartal: Bakalım, orası daha belli değil.