Fenerbahçe'den sol beke gelecek transferi!

Son dakika spor haberleri: Sezona müthiş bir giriş yapan ve yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Sarı-lacivertliler aynı zamanda transferde de durmak bilmiyor. Yönetim buna göre Süper Lig'de forma giyen genç yıldızın peşine düştü. İşte o isim ve gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 11:33 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023- 11:33