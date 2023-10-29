Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'den sol beke gelecek transferi!
Son dakika spor haberleri: Sezona müthiş bir giriş yapan ve yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Sarı-lacivertliler aynı zamanda transferde de durmak bilmiyor. Yönetim buna göre Süper Lig'de forma giyen genç yıldızın peşine düştü. İşte o isim ve gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Kanarya birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi.