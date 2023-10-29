SON DAKİKA TRANSFER: İtalyanlar Fenerbahçe'nin yıldızının peşinde!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de sergilenen güzel futbolun ardından yıldızların da talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde şimdi de İsmail Kartal ile birlikte yükselişe geçen o isme İtalyanlar talip oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 10:30