Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor.
SON DAKİKA TRANSFER: İtalyanlar Fenerbahçe'nin yıldızının peşinde!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de sergilenen güzel futbolun ardından yıldızların da talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde şimdi de İsmail Kartal ile birlikte yükselişe geçen o isme İtalyanlar talip oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup etti.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu sezon oynadığı 18 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı.