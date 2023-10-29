Fenerbahçe'de Osayi-Samuel: Takım olarak her maç...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden Osayi-Samuel önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OSAYI'NİN SÖZLERİ:

Hafta arasında oynadıktan sonra haftasonunda ligde kazanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Takım olarak her maç gelişmenin önemine inanıyoruz. Gelecek hafta yine önemli bir maça çıkacağız. Takımda özgüven oldukça üst düzeyde.

Taraftar her maç takımı çok itiyor. Bunu yoğun şekilde hissediyoruz. Biz de kazanarak onları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz.