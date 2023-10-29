Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski gelişmesi! Sözleşmesindeki detay...
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında bonservisi ile transfer olan yıldız oyuncu, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına şimdiden girdi. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuyu düşük bir rakama bırakmak istemiyor. İşte Szymanski'nin sözleşmesindeki flaş detay... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip bu sezon 18 maça çıktı.
Kanarya oynadığı bütün maçları kazanmayı başardı.