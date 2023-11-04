Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçelileri üzecek gelişme! Szymanski...
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Sebastian Szymanski, gösterdiği performans sonrası transferin gözde ismi haline geldi. Bu doğrultuda Avrupa ekiplerinin radarına olan Polonyalı futbolcudan, sarı lacivertli taraftarları üzecek bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerdeki futboluyla göz kamaştıran Polonyalı futbolcu, Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor.
Sezon başında kadroya dahil edilen genç yıldız, takıma çabuk uyum sağladı.