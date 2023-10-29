Toroğlu yorumladı! Ferdi'nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?
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İşte Süper Loto sonuçları!
Süper Loto çekildi!
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