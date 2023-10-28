TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe yolcusu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçın hepsini kazandı. Form grafiği her geçen gün yükselen sarı-lacivertlilerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu devre arasında Fenerbahçe yolcusu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 09:14 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023- 11:37