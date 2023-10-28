Fenerbahçe'nin yenilmez futbolu oyuncularını da parlattı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbaçe'ye tarihi gelir! 3 yıldıza teklif yağacak
Son dakika Fenerbahçe tranfer haberi: Fenerbahçe bu sezon çıktığı bütün maçları kazanarak bir rekora imza atti. Sarı-lacivertli takımın bu performansını Avrupa devleri yakından takip etmeye başladı. Dev kulüpler Kanarya'nın yıldız futbolcularını yavaş yavaş mercek altına almaya başladı. Avrupa kulüplerin radarında 3 yıldız futbolcu var. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri, Avrupa takımlarının transfer listelerine girdi.
Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski radarda olan isimlerin başında geliyor.