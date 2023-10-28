Avrupa'da gündem Fenerbahçe! "Merhamet göstermiyor"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe evinde Ludogorets'i konuk etti. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-1 kazandı ve bu sezon galibiyet serisini 18 maça yükseltti. Bu galibiyetin ardından Avrupa'da gündem Fenerbahçe oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 06:40