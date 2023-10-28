Üst üste oynadığı 18 maçı da kazanan Fenerbahçe tarih yazıyor.
Avrupa'da gündem Fenerbahçe! "Merhamet göstermiyor"
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe evinde Ludogorets'i konuk etti. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-1 kazandı ve bu sezon galibiyet serisini 18 maça yükseltti. Bu galibiyetin ardından Avrupa'da gündem Fenerbahçe oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Üst üste oynadığı 18 maçı da kazanan Fenerbahçe tarih yazıyor.
Sarı-lacivertlilerin muhteşem performansına bir övgü de Bulgar basınından geldi.
Ludogorets maçında sarı-lacivertlilerin oynadığı futbola hayran kalan komşu basını, Fenerbahçe'nin Ludo'yu sahadan sildiğine vurgu yaptı.