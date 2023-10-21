Süper Lig ve Avrupa'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Talipleri artıyor! Sürpriz transfer teklifi
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'ye, sürpriz bir teklif geldi. 2 Brezilya temsilcisi, o yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takım devre arası transfer döneminde kadrosuna katacağı isimler kadar ayrılacak oyuncular için de mesai harcıyor.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Luan Peres'e Santos talip olmuştu.