Fenerbahçe'de Oosterwolde mucizesi!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de özellikle bu sezon İsmail Kartal ile büyük bir çıkış yapan Jayden Oosterwolde performansıyla göz dolduruyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 28.10.2023- 14:35
Ancak Oosterwolde bu sezon gerek 11'de oynadığı gerekse de sonradan girdiği maçlarda harika bir performans ortaya koyuyor.
Bu sezon adeta küllerinden doğan Hollandalı futbolcuyu Ludogorets maçında 2 İtalyan kulübü yetkilisinin takip ettiği de öğrenildi.
Ancak bu kulüplerin isimleri bildirilmedi. Hollandalı sol bekin performansı arttıkça kendisini takip eden kulüp sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.