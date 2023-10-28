Fenerbahçe'de Oosterwolde mucizesi! Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de özellikle bu sezon İsmail Kartal ile büyük bir çıkış yapan Jayden Oosterwolde performansıyla göz dolduruyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 14:35









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Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde başlangıç performansıyla herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı.



Ancak Oosterwolde bu sezon gerek 11'de oynadığı gerekse de sonradan girdiği maçlarda harika bir performans ortaya koyuyor.



Bu sezon adeta küllerinden doğan Hollandalı futbolcuyu Ludogorets maçında 2 İtalyan kulübü yetkilisinin takip ettiği de öğrenildi.



Ancak bu kulüplerin isimleri bildirilmedi. Hollandalı sol bekin performansı arttıkça kendisini takip eden kulüp sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.