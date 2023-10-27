"Kadroya gelince, Güler'inki de dahil olmak üzere satışlardan elde edilen kârla güçlü bir ekip oluşturuldu. Cengiz Ünder (Marsilya'dan 15 milyona imza attı), Szymanski (Dinamo Moskova'ya neredeyse 10) ve Brezilyalı Fred (Manchester United'a 10 daha) ana transferler oldu, ancak aynı zamanda sıfır maliyetle çok fazla kalite elde ettiler. Inter'den bedelsiz olarak gelen Edin Dzeko'nun takıma katılması, İstanbul takımının hücumunda büyük etki yarattı ve fark yaratan rakamlara ulaştı: 13 maçta 9 gol ve 7 asist."