İsmail Kartal ile sezon başında yeni bir yola çıkan Fenerbahçe, kulvar ayırt etmeden yoluna kayıpsız devam ediyor.
İspanya'dan flaş Arda Güler açıklaması! "Fenerbahçe'den gittikten sonra..."
Bu sezon müthiş bir performans sergileyen Fenerbahçe, karşısına çıkan rakipleri tek tek mağlup etmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerin bu başarısına Avrupa basını da kayıtsız kalmadı. İspanyollar, Kanarya'nın galibiyet serisi hakkında Arda Güler'i de ilgilendiren çarpıcı bir tespitte bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son olarak Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 yenen sarı lacivetliler, 3'te 3 yaparak grup liderliğini sağlama aldı.