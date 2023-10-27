UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe evinde Ludogorets'i mağlup etti. Sarı-lacivertliler mücadelede ayağına darbe alan Alexander Djiku'nun sakatlandığını açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.
Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü