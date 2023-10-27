Fenerbahçe sezon başında yaptığı transferlerle Avrupa basınında adından çokça söz ettirdi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı ada yolcusu! Resmi teklif ocakta yapılacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe 18'de 18 yaptı. Bu başarı devam ederken sarı-lacivertlilerin birçok yıldızı Avrupa devlerinin radarına girdi. Fenerbahçe'nin yükselen yıldızlarından birisini İngiliz kulübü istiyor. Ocakta teklif yapılacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takım; Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Fred gibi isimleri kadrosuna kattı.
Kanarya, bu transferlerle birlikle sezona çok iyi başladı.