UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. maçında Fenerbahçe sahasında Ludogorets'i ağırladı ve rakibini 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Miha Zajc açıklamalarda bulundu ve "Zor bir maç oldu ama galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Miha Zajc, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Zor bir maç oldu ama bence iyi bir performans sergiledik. İyi oynadık, iyi sonuç aldık. Galibiyeti hak ettik. Rakip pozisyonlara girdi ama biz de girdik. Grupta lider olmak güzel. Yolumuza devam etmek istiyoruz.

Yüzde 100 oldum. Yaşadığım sakatlık hafif değildi. Çalışmalarımı sürdürdüm, savaşmaya devam ettim. Böyle bir sakatlıktan sonra dönmek kolay değil. Birkaç maça daha ihtiyacım var.

Bugün daha fazla gol atabilirdik. Bizim için önemli maçları kazanmak, hem ligde hem Avrupa'da. Takımdaki herkes süre alıyor. Benim için de düzenli oynamak önemli.