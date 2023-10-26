Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarının son bölümünde 42. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe, 52. dakikada Zajc'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip yarı sahada baskılı göründüğü dakikalarda duran toptan Becao'nun ters vuruşunda kalesinde golü gördü ve skor 2-1'e geldi. 2-1'in ardından Ludogorets baskı kursa da baskıyı çabuk kıran Fenerbahçe, 90+3. dakikada yine Miha Zajc'ın golüyle skoru 3-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubunda 3. maçını da kazanan Fenerbahçe, puanını 9'a yükseltti. Galibiyet serisini sürdüren sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 18 maçın 18'ini de kazanmış oldu.

AVRUPA'DA GALİBİYET İLE MAĞLUBİYET SAYISINI EŞİTLEDİ

Fenerbahçe, Ludogorets galibiyetiyle Avrupa'da galibiyet ve mağlubiyet sayısını eşitledi.

Avrupa'da çıktığı son 21 karşılaşmada tek yenilgi yaşayan ve bu süreçte 17. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu kulvardaki olumsuz karnesini de düzeltmeyi başardı.

Ludogorets maçı öncesinde Avrupa'da çıktığı 262 maçta 104 mağlubiyeti ve 103 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, Bulgar temsilcisi karşısında Avrupa arenasındaki 104. galibiyetini elde ederek sayısal eşitliği sağladı.

İRFAN CAN KAHVECİ, "DALYA" DEDİ

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla "dalya" dedi.

Ludogorets karşılaşmasına yedek başlayan 28 yaşındaki oyuncu, 62. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve takımıyla 100. maçına çıktı.

BATSHUAYI AVRUPA'DA ATMAYA DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Avrupa'da gollerini sürdürdü.

Bu sezon ligde fazla forma şansı bulamamasına karşın Avrupa'da takımın gol yollarında en fazla süre alan ismi olan 30 yaşındaki oyuncu, 6. kez ilk 11'de görev aldı.

Batshuayi, Avrupa'da ilk 11'de görev aldığı 6. maçında 4. golüne ulaştı.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon Zimbru'ya karşı 2, Nordsjaelland'a karşı ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

ZAJC SİFTAHI 2 GOLLE YAPTI

Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, bu sezon ilk golüne imza attı.

Sezon başında transfer süreci nedeniyle takımdan uzak kalan 29 yaşındaki oyuncu, form tutmakta ve forma giymekte zorlanmıştı.

Son dönemde teknik direktör İsmail Kartal'dan forma şansı bulan Zajc, bu sezon siftahını 2 gol birden atarak yaptı.

AVRUPA'DA EVİNDE 4 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 4 iç saha maçında kalesinde gol gördü.

Bu sezon seyircisi önünde ilk Avrupa maçında Zimbru ile karşılaşan ve sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra ise 4 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe sırasıyla Maribor, Twente ve Nordsjaelland'ın ardından Ludogorets'ten de 1 gol yedi.