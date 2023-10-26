UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. maçında Fenerbahçe sahasında Ludogorets'i ağırladı ve rakibini 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu ve "Fiziksel olarak zor bir maç oldu." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Hocam bana ihtiyaç duyduğunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Zor bir maç oldu aslında, fizikseldi. Mücadele etmek gerekiyordu. Maç içinde konsantre kalmak gerekiyordu, kaldık. Golleri de doğru anlarda attık.

Takımımı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı, kulübümü tebrik ediyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sonuçta Fenerbahçe'ye kupalar kazandırmalıyız. Bu çok önemli. Galibiyetler pozitif hava yaratıyor takım içinde. Takım içindeki herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Farklı isimler goller buluyor. Ancak, bizim hedefimiz sezon sonunda Fenerbahçe'ye kupalar kazandırabilmek.