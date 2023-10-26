FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Ferdi Kadıoğlu için gemileri yaktılar! Dev teklif yapılacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gösterdiği bu performans Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Harekete geçen Avrupa takımlarından biri Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu. Rekor teklif hazırlıyorlar. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 10:06