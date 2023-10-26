Yaz transfer döneminin sürpriz takımlarından Fenerbahçe'nin yükselen grafiğini sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Ferdi Kadıoğlu için gemileri yaktılar! Dev teklif yapılacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gösterdiği bu performans Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Harekete geçen Avrupa takımlarından biri Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu. Rekor teklif hazırlıyorlar. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.