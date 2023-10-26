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Avrupa golcüsü Michy Batshuayi! Fenerbahçe’nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 4. golünü attı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 21:58









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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ile karşılaşırken, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde mücadeleye 11'de başlayan Michy Batshuayi, 42. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu sezon Konferans Ligi'nde Zimbru ve Nordsjaelland filelerini de havalandıran 30 yaşındaki forvet, Ludogorets'e kaydettiği golle bu sezonki 4. golüne ulaştı.

Batshuayi, 81. dakikada yerini Umut Nayir'e bırakırken, tribünlerden yoğun alkış aldı.

