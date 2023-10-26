UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. maçında Fenerbahçe sahasında Ludogorets'i ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1 kazandı ve 3'te 3 yaptı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Bulgar ekibi Ludogorets kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Michy Batshuayi, 52. ve 90+4. dakikalarda Miha Zajc kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 65'te Rodrigo Becao'dan (k.k) geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Ludogorets ise 3 puanda kaldı.

Grubun 4. maçında Fenerbahçe 9 Kasım Perşembe günü Ludogorets'e konuk olacak.

ISINMAYA "SONSUZA DEK CUMHURİYET" TİŞÖRTLERİYLE ÇIKILDI

Fenerbahçeli futbolcular maç öncesinde ısınmaya Cumhuriyetin 100'üncü yılı için hazırlanan özel tişörtlerle çıktı. Sarı-lacivertliler, üzerinde #SonsuzaDekCumhuriyet yazan tişörtlerle ısınmada yer aldı.

TARAFTARLARDAN TÜRK BAYRAKLI GÖRSEL ŞÖLEN

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaştığı maçta taraftarlara Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar maçtan önce ellerindeki bayrakları sallayarak görsel şölen oluşturdular. Tüm tribünlerde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu dev Türk bayrakları açıldı. Ayrıca "Yurtta sulh cihanda sulh" ve "İnsanlık galip gelsin" pankartları asıldı.

İSMAİL KARTAL'DAN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçına ligde oynadıkları Hatayspor karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak başladı.

Tecrübeli teknik adam, Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Dzeko'ya ilk 11'de yer vermedi. Bu oyuncuların yerine İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Crespo, Kent, Zajc ve Batshuayi ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Serdar Aziz ise kadroda yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Ludogorets etkili geldi. Nedyalkov'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Seco, sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, köşeye giden topu kornere göndermeyi başardı.

26. dakikada Batshuayi'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Fred'in çaprazdan şutunda kaleci Sluga'dan dönen top sol çaprazda Tadic'te kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

GOL! 42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Fred'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta defansa da çarpan top Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu Zajc kullandı. Bu futbolcunun ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Crespo kafayı vurdu ancak kaleci Sluga topu kontrol etti.

GOL! 52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Oosterwolde, kale sahası içine ortaladı. Savunmadan seken top penaltı noktası üzerinde Zajc'ta kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

65. dakikada Ludogorets farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan korner atışında Becao'den seken topa Naressi röveşata bir vuruş denemesi yaptı. Yeniden Becao'ya çarpan meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 2-1.

82. dakikada Ludogorets tehlikeli geldi. Piotrowski'nin ara pasında sağdan ceza sahasına giren Tekpetey'in çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. İrfan Can'dan seken top Duah'ın önünde kalırken, bu futbolcu meşin yuvarlağı ıska geçti.

GOL! 90+3. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye yükseltti. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Szymanski, 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayına pasını aktardı. Bu noktada müsait pozisyondaki Zajc, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-1.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.