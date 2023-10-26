UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Ludogorets takımının iyi bir takım olduğunu söylemiştim. 7-1'lik Nordsjaelland yenilgileri yanıltmasın. 3 maçta 9 puan aldık ama ama bizi baya zorladılar. Bu maçta, oynatmam gereken oyuncularımı da oynattım. Onların da maç motivasyonlarını ve fiziksel olarak hazır hale getirmek için onları da oynattım. Sonuçta kazanmasını bildik ve 3 puan aldık. Rövanşta da daha iyi mücadele ederek oradan alacağımız 3 puanla bu gruptan lider çıkmak istiyoruz.

Miha Zajc, önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Oyun olarak baktığımız zaman yüzde 100 iyi olmasa da yüzde 70-80 iyiye yakın oynadı, 2 de gol attı. Onun özgüveni açısından iyiydi. Ara ara oynadığı için fiziksel olarak daha yukarıya gelmesi gerekiyor. O da yavaş yavaş olacak. Kendisiyle konuştum, o da farkında. Zajc'ı tebrik ediyorum. Miha Zajc bu değil, daha iyi olması gerekiyor.

Miha Zajc'ı kazanmak için, onun gibi oyuncuları takımda tutabilmek, adapte edebilmek için oynatmak, şans vermek lazım. Diğer oyuncuları da ara ara dinlendirip lig maçlarında daha dinlenik, rakiplere karşı kadroyu dengeli yürütmek benim işim. 60'da 3 kişiyi bilerek oyundan aldım bilerek, daha fazla yük binmesin diye...

Oyuncularımın performansını iyi buldum ama daha iyi olması gerektiğine inanıyorum.