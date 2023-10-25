UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Ludogorets'i ağırlayacak. Sarı-lacivertlilere konuk olacak Bulgar temsilcisinin teknik direktörü Georgi Dermendjiev, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Dermendjiev, "17 maçlık galibiyet serisi yakaladılar bu bir tesadüf değil. Çok zor olacağının farkındayım." ifadelerini kullandı.

UEFA Konferans Ligi H Grubu 3'üncü hafta maçında yarın Fenerbahçe ile mücadele edecek Ludogorets'te teknik direktör Georgi Dermendjiev ile kaptan Anton Nedyalkov açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın harika bir takım oluşturduğunu kaydeden Georgi Dermendjiev, "17 maçlık galibiyet serisi yakaladılar bu bir tesadüf değil. Bizim için böyle bir takıma karşı oynamak mutluluk verici. Fenerbahçe ile ilk maçım olmasına da çok seviniyorum. Böyle takımlara karşı oynamak takımımı da güçlendirecektir. Çok zor olacağının farkındayım" dedi.

"BERABERLİK BENİ TATMİN EDER"

Dermendjiev, Fenerbahçe karşısında beraberliğin kendisini tatmin edeceğini dile getirerek, "Futbolcuların da özgüvenini artırır. Gruplarda bir puan daha kazanmamız bizim için iyi olacaktır. Çünkü daha çok zaman var. Ludogorets grubu ikinci sırada bitirebilir" diye konuştu.

"FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR GERÇEKTEN ÇOK GÜÇLÜLER"

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli futbolcuların çok güçlü olduklarını dile getirerek, "Fenerbahçe'nin durumundan ve liderliğinden bu belli oluyor. Taktik ve yeni bir dizayn tabii olacak. İnşallah başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

ANTON NEDYALKOV: FENERBAHÇE'NİN NASIL BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Bulgar ekibinde kaptan Anton Nedyalkov, 7-1'lik bir takım olmadıklarını dile getirerek, "Bundan sonra eski maçlara değil önümüzdekilere bakacağız. Sahaya çıkıp elimizden gelen futbolu oynamak istiyoruz. Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu biliyoruz" dedi.

Fenerbahçe'nin hücum hattında yer alan oyuncularla alakalı konuşan Nedyalkov, "Muhteşem harika futbolcular inşallah onlara karşı elimizden geleni yapıp zora sokabiliriz" diye konuştu.

"HALA UFAK AĞRILARIM VAR"

Nedyalkov, uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta sonu ilk maçına çıkması ve genel durumu hakkında, "Yüzde 90 olarak hazırım hala ufak ağrılarım var. Ama onlar sorun değil. Maçlara çıkmaya başladığımda çok daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN EKSTRA MOTİVASYON KAYNAĞI"

Fenerbahçe'nin Bulgar voleybolcusu Nikolay Penchev'in de basın toplantısında kendilerini yalnız bırakmaması ile ilgili konuşan Nedyalkov, "Tabii ki bu benim için çok önemli. Bizim için ekstra motivasyon kaynağı. Biz de elimizden geldiğince onları mutlu etmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.