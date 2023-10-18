Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma ve core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk çalışması yapan oyuncular antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri pas çalışmalarının devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.